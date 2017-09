Лейди Гага пусна видео с българска народна песен в Instagram

Ексцентричната певица Лейди Гага пусна загадъчно видео в профила си в Instagram, в което звучи част от българската народна песен "Кавал свири". Видеото е с продължителност от само няколко секунди и към него няма обяснение, а само #GagaFiveFootTwo.



Само за минути краткото клипче, което вероятно е тийзър към документалния филм Five Foot Two, който ще бъде излъчен по HBO, събра над 140 000 гледания.

Лейди Гага беше у нас през 2012 година, когато изпълнителката зарадва българските си почитатели с грандиозен концерт.



Не е ясно дали още тогава певицата се е впечатлила от българския фолклор, но ето че пет години по-късно тя избра част от песента "Кавал свири", за да промотира биографичния филм Five Foot Two.

Филмът, който HBO ще излъчи през септември, е посветен на завръщането на Лейди Гага на музикалната сцена с албума "Joanne", Продукцията ще даде на феновете "безпрецедентен достъп" до ексцентричната поп звезда.



Документалната лента проследява изминалата година от живота на изпълнителката, наситена с важни събития - излизането на албума ѝ "Joanne" през октомври 2016 г., раздялата ѝ с актьора Тейлър Кини, както и успешната ѝ изява на актьорското поприще.



Dariknews.bg