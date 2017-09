Гала концерт на Български концертни вечери в Ню Йорк в чест на оперната дива Стефка Евстатиева

Български концертни вечери в Ню Йорк ще открият своя 13-и сезон (2017-2018 г.) с гала концерт във вторник, 10-ти октомври от 19:30 часа в Weill Recital Hall на „Карнеги хол”, 154 West 57th Street, New York, NY 10019.



Програмата включва Трио за пиано, виола и виолончело в ла минор от Морис Равел и Пиано квартет във фа минор от Сезар Франк в изпълнение на Дейвид Чан, Джеси Милс и Георги Вълчев, цигулка; Кенджи Бънч, виола; Джоел Нойес и Карен Узунян, виолончело; Ана Стойчева и Лора Чекоратова, пиано.



Гала концертът е в чест на световно известното българско сопрано Стефка Евстатиева, която тази година навърши 70 години.



Стефка Евстатиева е сред най-именитите български оперни звезди на всички времена. Родена в 1947 г. в Русе и завършила Националната музикална академия при Елена Киселова, от 1971 г. тя пее в Русенската опера, от 1978 г. е в София, в 1979 г. дебютира в чужбина – във Виена, а в 1984 г. – и в „Метрополитън опера“ в Ню Йорк, където остава до 1997 г.



В 1974 г. грабва най-високата присъдена награда на международния конкурс „Чайковски“ в Москва, в 1978 г. – Голямата награда на Белигийското радио и телевизия, в 1979 г. – специалната награда на журито на конкурса „Млади оперни певци“ в София, а през 1982 г. е отличена от „Арена ди Верона“ със специалната награда „Джовани Дзанатело“.



Четвърт век Стефка Евстатиева прославя българската вокална школа по световните оперни сцени – Виена, Франкфурт, Мюнхен, Хамбург, Берлин, Антверпен, Милано, Верона, Флоренция, Мадрид, Париж, Марсилия, Лондон, Сан Франсиско, Денвър, Буенос Айрес... Особено топли са спомените й от изпълнението на Тоска в „Театро Колон“ в Буенос Айрес.



Сред паметните й роли са Амелия в „Бал с маски“, Елизабет дьо Валоа в „Дон Карлос“, Аида в едноименната опера, Леонора в „Силата на съдбата“, Дездемона в „Отело“, Леонора в „Трубадур“ и Елвира в „Ернани“ – всички от Верди; Тоска в едноименната опера, Мими в „Бохеми“ и Анджелика в „Сестра Анджелика“ – от Пучини; Донна Елвира в „Дон Жуан“ от Моцарт, Маргарита в „Мефистофел“ от Бойто, Мадалена в „Андре Шение“ от Джордано, Ярославна в „Княз Игор“ от Бородин и Лиза в „Дама Пика“ от Чайковски.



Има редица изяви като концертна певица в спектакли и рецитали с богат репертоар, включващ и много български песни. Направила е голям брой аудио и видеозаписи на винил, VHS, CD и DVD в България и чужбина.



От 29 години живее със семейството си в Ню Йорк, където има неофициален статус на доайен на българската културна общност и е покровителка на неформален домашен „салон“. Ръководи майсторски класове и участва в журита на международни фестивали и конкурси в различни страни, включително и всяка година в България.



Стефка Евстатиева е постоянен член на борда на Български концертни вечери в Ню Йорк от създаването им през 2005 г.



През последните 13 години активно участва и в работата на Български детски хор и училище „Гергана” в Ню Йорк, където е съосновател на детския хор и бивш президент на борда на директорите, а от основаването им досега е вокален педагог на детския и смесения хор.



За големия й принос за развитието и популяризирането на българската култура по света е номинирана за приза „Българка на годината” на Държавната агенция за българите в чужбина през 2013 и 2014 г.



Своя 13-и сезон Български концертни вечери в Ню Йорк посвещават на класически музиканти и композитори от България, както и на световноизвестни изпълнители.



Повечето от концертите са безплатни и се провеждат в салоните на българското Генерално консулство в Ню Йорк. Интимната камерна музика дава шанс за бягство от шума и грохота на големия град и е станала "квартална тайна" в Манхатън. Миналият сезон на повечето концерти имаше повече желаещи слушатели отколкото е капацитета на Генералното ни консулство. Всяка година сериите представят световноизвестни музиканти и този сезон не е изключение.



Сезонът ще завърши с "Музикалните съкровища от България" на 23 май 2018 г. с концерт, който 22 години традиционно се провежда в Weill Recital Hall на "Карнеги хол".



Концертите в българското генерално консулство в Ню Йорк, 121 East 62nd Street в Манхатън, са безплатни, но местата са ограничени. За запазване на място може да се изпрати дарение от 20 долара до Bulgarian Concert Evenings, P.O. Box 231160, New York, NY 10023. Чековете да са на името на American Foundation for Bulgaria. За още информация звънете на тел. 646-320-9645, пишете на имейл contact@bceny.org или посетете сайта на организацията www.bceny.org.



Нели Хаджийска

за в. „България СЕГА“