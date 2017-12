Благотворителна акция в Чикаго събра над 10 хиляди долара

В съботната вечер на 2 декември, в залата към Българската православна църква „Св. София“, на благотворителна вечер в подкрепа на Евелина Канева и нейното семейство, се стекоха стотици сънародници. Евелина, съпруга и майка на три дъщери, е болна от рак. Паркингът пред храма „Св. София“ не успя да побере желаещите да подкрепят благородната мисия, а залата преизпълни капацитета си от 300 души.



В специалната програма на благотворителната вечер участваха: хор „Гласовете на малката България“, фолклорен ансамбъл „Верея“, дует „Минкови“, американски оркестър на Дейвид, Живко и Елиът и Жеков бенд.



Габриела Канева, най-голямата дъщеря в семейството, прочете поздравление от майка си Ева към присъстващите и им благодари за щедростта и подкрепата.



Освен с входа от 10 долара и кутията за дарения, в акцията се включиха и танцьорите от ансамбъл „Хоро“, които дариха 10 долара от всеки продаден същата вечер билет за предстоящия им юбилеен концерт.



А съученичките на дъщерите на семейство Каневи от училище „Джон Атанасов“ събраха специално за благотворителната акция над $600 от продажбата на картички.



Имаше и търг на рисунки на Богдана – управител на „Малинчо“ и на торти от „Анета Кейк“. Този търг добави почти 1000 долара към вече събраната внушителна сума. Със дарения участваха още „Marchela Travel“, ‘ Ново българско училище“, „Малко Българско училище“, „Транспортни Ком“ и др.

Невероятна атмосфера на щедрост и удовлетворение цареше наоколо. Присъстващите се веселяха с кръшни хора. Гордея се, че съм част от общността способна да събере 10015 долара за една вечер и да помогне на нуждаеща се съгражданка.



Всички дошли на благотворителната вечер показаха, че могат да са съпричастни към болката на другите, показаха и, че сме общност, която може да е откликваща, солидарна и сплотена.



Нека не спираме с помощта за Ева само дотук. Нека продължаваме да помагаме на семейството в нужда и директно:



