Българският език е официален в щата Илинойс!

Скъпи сънародници,

Вчера Образователният борд на щата Илинойс (Illinois State Board of Education – ISBE) уведоми Генералното консулство на Република България в Чикаго, че българският език е одобрен за включване в Програмата за двуезичност (Seal of Biliteracy). Предложеният от нас тест на Института за чуждестранни студенти (ИЧС) към СУ „Св. Климент Охриски” е бил одобрен напълно. Още от тази учебна година желаещите български ученици, завършващи гимназия в щата Илинойс, ще могат да полагат дистанционно изпит в България (в ИЧС по български език), като при успешното му преминаване ще получават официално признат от щатските власти сертификат за двуезичие.

За повече информация по въпроса и при необходимост от допълнителни пояснения, можете да се обръщате с въпроси към нас на и-мейл адрес: consulate.chicago@mfa.bg.

Следващите стъпки са чисто технически, а именно: с помощта на ИЧС и българските съботно-неделни училища в Чикаго ще изработим точен и сигурен механизъм за полагане на изпита. Целта ни е още в края на настоящата учебна година (2016 – 2017) да имаме първите български ученици, получили сертификат за Seal of Biliteracy по български език.

Настоящото е огромен успех за цялата наша общност – българският език вече заема полагащото му се достойно място в езиковото многообразие на щата Илинойс. Сега, след като тестът е утвърден в Илинойс, можем да погледнем и към други американски щати на чиято територия има големи български общности – Колорадо, Охайо, Мичиган. Нашият пример може да бъде последван и от нашите сънародници извън консулски окръг Чикаго.

Използвам възможността да благодаря на директорите и учителите от българските училища в Чикаго, без чиято инициатива и подкрепа този успех нямаше да бъде възможен! Специална благодарност към г-жа Боянка Иванова – директор на училище „Джон Атанасов” и член на Управителния съвет (УС) на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), г-жа Мария Лабова – директор на Ново българско училище в Нейпървил и член на УС на АБУЧ и г-жа Ваня Налбантова – директор на Кирилски институт за езици.



Иван Анчев

Генерален консул

на България в Чикаго