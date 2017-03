Tрети март в Чикаго: Началото

На „Дейли Плаза“ в Чикаго българското знаме ще се издигне за единадесети пореден път тази година. Но как започна всичко това?





И през тази година българският национален празник отново ще се се чества на централния площад „Дейли Плаза“ в Чикаго. Ако има нещо, с което особено се гордея, това е, че поставих началото на една чудесна традиция: всяка година българското знаме да се издига с тържествена церемония на централния площад „Дейли Плаза“ и много чикагци да се присъединяват към българите, които честват своя национален празник. Безспорен факт е, че българската общност в Чикаго е най-голямата организирана българска общност в света. Това е и причината през 2005 г. в Чикаго да бъде открито дипломатическо представителство, а аз имах честта да бъда първият български генерален консул в този прекрасен град.



На 3-ти март, тази година, българското знаме ще се издигне на „Дейли Плаза“ за единадесети пореден път. Но как започна всичко това? Предполагам, че има българи, които искат да научат как бе поставено началото на тази традиция. Още повече, че, доколкото ми е известно, Чикаго е единственият град в света, където българска общност празнува своя национален празник по този начин.



Разказвам всичко това, не само за да се помни как и кога българското знаме се развя за първи път на централния площад в Чикаго. Защото въпреки че през 2007 г. аз имах честта да издигна националния ни флаг на този площад, 47 години преди това други хора са направили така, че 3-ти март да бъде обявен за български ден във този американски град и да бъде честван официално. И те са направили това, много преди въпросния площад да бъде създаден и да бъде наречен на името на легендарния кмет на Чикаго - Ричард Дж. Дейли.



Имената на тези хора, които не бива да се забравят, са Георги Паприков, Георги Лазаров, Александър Дърводелски, Гачо Гачев, Петър Фотев, Горан Йорданов, Серано Сяров, Игнат Хайгъров, Стефан Маринов, Владимир Мечкарски, Кирил Пепелянков, КостаТроански, Владимир Дамянов, Иван Атрев, професор Кръстьо Кръстев и Никола Янакиев. През 1960 г. те посещават Ричард Дж. Дейли, който тогава е кмет на града. В резултат от тази среща кметът Ричард Дж. Дейли издава специална Прокламация, в която обявява, че 3-ти март ще бъде Български ден в Чикаго. Всяка година българското знаме се е развявало до американското знаме над сградата на кметството на този ден, докато Ричард Дж. Дейли е бил кмет.



Научих този факт, когато се подготвях за първата си среща с кмета на Чикаго Ричард М. Дейли, която се състоя на 3-ти февруари 2006 г. За тези, които не познават добре историята на Чикаго, искам да поясня, че Ричард Дж. Дейли е баща на Ричард М. Дейли. Двамата общо са управлявали ветровития град в продължение на 43 години: бащата от 1955 г. до 1976 г. и синът от 1989 г. до 2011 г. Реших да използвам този факт и при срещата си с кмета на Чикаго му разказах малкия епизод от богатата история на българската общност в този град, като му благодарих за това, което е направил неговият баща. Един месец по-късно – на 3-ти март 2006 г., на официалния прием по случай националния празник на България Айлин Хъбъл, директор “Международни връзки” в общината, прочете Прокламация, с която кметът на град Чикаго Ричард М. Дейли обявява 3-ти март за Български ден в Чикаго. Това бе признание за ролята и приноса на българската общност за развитието на Чикаго като модерен и икономически преуспяващ град. В Прокламацията бе отбелязано значението на 3-ти март за изграждането на съвременната българска държава, подчертана бе привързаността на българския народ към идеалите за свобода, независимост и демокрация и бяха приканени всички жители на Чикаго да се включат в организираните по този случай празненства.



Няма друго място освен Чикаго, където връзките между България и Съединените щати да се усещат така силно, защото този град е станал дом на най-голямата българска общност в САЩ. Свидетелство за това е и поздравителното писмо на кмета на Чикаго, в което се казва: “Чикаго е град на емигранти и ние сме горди, че е дом и на най-голямата в Съединените щати българска общност. Българите тук се трудят упорито, за да направят Чикаго едно по-добро място, в което да живеят, работят и отглеждат децата си, и аз съм изключително благодарен за техния принос за развитието на града през изминалите години. От името на нашите граждани искам да благодаря на българското правителство за откриването на българско генерално консулство в Чикаго. Това решение е признание за значението на българската общност тук, както и на добрите връзки между Чикаго и България. Убеден съм, че тези отношения ще се развиват и задълбочават през следващите години.”



Дипломатическият прием, който се състоя по случай националния празник през 2006 г., ще остане завинаги в историята, не само защото бе първият български официален дипломатически прием в този град, а и защото тук бе огласена Прокламацията за обявяване на Български ден в Чикаго. Приемът се състоя в Престън Брадли Хол - най-голямата и представителна зала в Дома на културата, и освен десетките дипломати и представители на щатските и местните власти, бяха дошли и повече от 400 българи. И през цялото време докато бяха поднасяни приветствията - от губернатора на щата Илинойс Род Благоевич, от ковчежника на окръг Кук Мария Папас, от генералния прокурор на щата Илинойс Лиза Мадиган - на сцената се развяваше българското знаме.



Приемът, който бе организиран тогава, бе настина впечатляващ. Този прием нямаше да е възможен обаче, ако Генералното консулство нe бе получило подкрепата на всички българи и на много американски приятели на България. Ето защо единадесет години по-късно искам да изкажа отново огромна благодарност на всички, които съдействаха за организирането на този празник:



Специална благодарност заслужава и струнен квартет “Орфей” – Петя Бъговска, Камен Вълчев, Благомира Липари и Десислава Танчева, за тяхното чудесно музикално изпълнение, с което създадоха отлично настроение у всички присъстващи на приема.



Спрях се толкова подробно на случилото се през 2006 г. и 2007 г., защото с Прокламацията на кмета Ричард Дейли, с издигането на българското знаме на “Дейли Плаза” и с първия дипломатически прием българската общност не само получи признанието на градските власти. С тези актове тя всъщност зае достойното си място сред другите етнически общности в този многонационален град.



Въпреки че много от българите в Чикаго са свидетели на това, което разказах дотук, мисля, че всяка година в навечерието на българския национален празник, е добре да си припомняме тези факти, станали вече история. И трябва да правим това, както за да отдадем дължимото на групата българи, които през далечната вече 1960 г. са организирали първото официално честване на 3-ти март в Чикаго, така и за да изразим още веднъж благодарността си към кметовете на Чикаго Ричард Дж. Дейли и Ричард М. Дейли, които със специални прокламации обявиха 3-ти март за Български ден в Чикаго.



