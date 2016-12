Мини Мистър и Мини Мис Българче в Чикаго -2016

Тази година Коледният концерт на училище "Патиланско царство" и детска градина "Синьото мече" премина във формата на шоу-конкурс "Най-красиво българско дете в Чикаго". На сцената се явиха 13 деца, които представиха своите визитки и музикални картини. Децата се превъплъщаваха в различни герои, пяха и танцуваха. Справиха се блестящо и в двата тура. С балните рокли на принцеси и принцове, те се чувстваха също като в коледна приказка... Бяха оценявани от международно жури, в състав: Боряна Павлова- председател, членове Лилия Маринов, музикален редактор в BITV, Leonard Mogul, председател на фондация Arts4kids, Шели Карг, главен мениджър на Park District Des Plaines, Теменуга Жекова, ръководител на формация "Малката България " и... Дядо Коледа. След дълга и оспорвана борба, където малките изпълнители сменяха костюми и роли, накрая журито направи своя избор! Всички деца получиха титли в различни номинации и бяха победители!

Мини мистър българче в Чикаго стана Майкъл Ставрев, за мини мис бе номинирана Мария Саймън! Майкъл изпълни песента "Малкото моряче", а Мария "Песента на Червената шапчица". За любимец на публиката беше избрана Анабел Великова, която очарова всички с изпълнението на ролята на Рапунцел.

Благодаря на всички, които се включиха в осъществяването на това шоу!

Първо, на спонсора, IMG TRUCKING, благодарение на когото бе възможно осъществяването на това шоу… На Йоанна, която се справи блестящо, като водеща, на Галя, която геройски застана зад пулта, на Цвети и Лидия от "Cveti's beauty and spa", които направиха децата да изглеждат толкова красиви с прическите си, на журито, което оцени по достойнство всички участници, на прекрасните изпълнения на Rise up academy и танцовите двойки, с ръководител Валерия Бозукова, на големите патиланци, които помагаха на малките с каквото могат, на родителите, които подкрепяха своите деца, на публиката, която не спря да аплодира участниците и най-вече на малките герои, които дадоха всичко от себе си на сцената и получиха заслужено короните, лентите, сертификати, големи плюшени играчки, всички осигурени от спонсора IMG Trucking inc, гифт карти от г-жа Лилия Маринов от BITV и много, много любов и незабравими емоции. А на партито, след шоуто, Дядо Коледа раздаде подаръци на всички деца от публиката.

Светлините на сцената угаснаха… Но светлината, която всеки отнесе със себе си от красотата, усмивките и таланта на българските деца, макар и на другия край на света, ще огрява пътя ни и ще стопля душите ни още дълго време. Само когато видиш усмихнати и щастливи детски лица, разбираш че си струва… И си в правилната посока… И си струва…!

Весели празници на всички! Нека запазим Коледната светлина и топлина в душите си! Това, което придава истински смисъл на живота, е когато правиш хората щастливи… И това да е посоката! Амин!

Росица Дамянова,

директор на училище "Патиланско царство" и детската градина "Синьото мече"

специално за в. „България СЕГА“