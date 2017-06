Фестивалът като експедиция

Мариана Крумова

В София се откри Международният фестивал „Етюди и приятели“ (17 юни – 1 юли), който представя артисти, хореографи и танцьори от Европа и Америка чрез съвременни форми на сценични изкуства на границата на различните жанрове.

Фестивалът се откри с изложба на Ани Колиер, която отдавна живее и работи в САЩ като продължава творческите си проекти в България. С дарба и креативност на хореограф, танцьор, продуцент и фотограф Ани Колиер проследява процесите на известни танцувални трупи и ги представя на редица изложби в САЩ и България.

Сценичната програма на фестивала се откри в галерия „Етюд“ с „Бяло върху Бяло“ P.S. – представление по вдъхновяващия текст на Майя Праматарова, провокиран от живота на знаменитaта американскa поeтесa Eмили Дикинсън. Защо Eмили е живяла между четирите стени на стаята си, какви чувства не са й давали покой, кому са посветени стиховете й – на смъртта или на любовта? Тези въпроси възникват, докато двете прекрасни актриси Лидия Стефанова и Мариана Крумова плетат нишките на живот, сътворен не от любов, а от липса на любов.

Фестивалът продължава с новото съкровено соло на Галина Борисова, провокирано от творчеството на френския писател Марсел Пруст – „Тук долу всички люляци умират“. Други спектакли, които зрителите ще видят до края на юли са The Victory Day на Вили Прагер и Ива Свещарова, изследващи образа на „революцията“ като сценичен феномен, „Невъзможност в най-чист вид“ – фрагменти в движение е проект на дуета Стефания Георгиева и Калина Георгиева за безсилието и уязвимостта, „Високо там горе“ –представление по текстове на Анна Ахматова. Акцент на тазгодишното издание на фестивала е спектакълът на Sahajo Production Group от Стокхолм с премиерното за България заглавие Concealed Party с участието на Тана Манева и Зураб Ртвелиашвили. Цвета Касабова (САЩ) и Химо Валнер (Австрия) ще закрият фестивала с To Scale и Be Well.

Възникнал по инициатива на фондация „Етюд“, фестивалът „Етюди и приятели“' 2017 се реализира при подкрепата на Министерство на културата и фондация „Етюд“ в партньорство с галерия „Етюд“ и ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс.



Дани Филипова

за в. „България СЕГА“

Снимки: Ани Колиер/Ani Collier