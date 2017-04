Делка Ненкова: Моят филм кара хората да постигат мечтите си

Делка Ненкова, главната актриса от холивудски филм

Българката Делка Ненкова е звезда в собствения си филм „Делка: С Високо Вдигната Глава”, заснет в Лос Анджелис. Пленителната блондинка успя да филмира собствената си имигрантска история, получавайки мощната подкрепа от българите в Ел Ей. Делка е съсценарист и продуцент на лентата заедно с американеца Уил Мур. Прочутото музикално семейство Иван и Цветанка Варимезови, които поддържат българската нотка във филма с тъжна песен за майката, която напомня на главната героиня за нейните корени, трикратната шампионка по бокс Дейзи Ланг, която показва завидни бойни умения, и младият актьор Наско Атанасов не щадят таланта си за колорита на лентата.

Амбициозната българка се е снимала и в други филми. Делка играе рускиня в "Железен човек-2", където партнира на легендата Мики Рурк. Ненкова изигра и Красимира Стоянова- племенницата на Ванга, в руския сериал "Ванга", който беше заснет по истинската история на феномена от Рупите, и бе посрещнат с огромен интерес не само в Русия. Делка е играла и в няколко театрални постановки в Ел Ей.



Делка, вашият филм доказа, че българите в Лос Анджелис могат да бъдат много задружни. Кои хора ви подадоха ръка за осъществяването на продукцията?



Много са хората, които наистина ми помогнаха. Това са изпълнителният продуцент на филма Мирослав Иванов. Той покани изключителните фолклорни изпълнители Цветанка и Иван Варимезови. Бившият гимнастик от олимпийските игри от моя роден град Пловдив - Стоян Башлийски, съдейства да снимаме безплатно в пътуващия калифорнийски цирк „Варгас”. Той е един от собствениците и уреди да снимаме цял ден под купола, дори за въздушната сцена ми партнира звездата на цирка – Патрик Гейбъл Маринели. Благодаря и на Дейзи Ланг, трикратна световна шампионка по женски бокс, която не се поколеба да ме подкрепи. Младият и многообещаващ актьор Наско Атанасов също участва във филма. Той взе ролята на мим и неговият монолог е впечатляващ. Помощ получих и от Калин Вангелинов, който събра няколко семейства българи да участват в една от началните сцени. Има и хора, които са американци, но ни приеха като семейство и също помагаха- както направи Барбара Нейзи, която предостави страхотната си къща в Ел Ей за някои от сцените. Нямаше как да осъществя този филм без Уил Мур, който повярва в мен и проекта и създаде тази приказка по моята емигрантска история. Много хора са възхитени, че ние не направихме една тривиална емигрантска история, а нещо, което да мотивира хората. Той е американец, но успя да улови българската нотка във филма.



Толкова силно българско участие в Холивудски филм! Къде нашите сънародници могат да го видят?



След лимитирани прожекции по киносалоните в САЩ, в момента филмът е качен на I-Tunes на английски в Щатите, Израел, Обединеното кралство, Ирландия, Хонконг и British Virgine Islands. Вече е качен и на Амазон за САЩ, Великобритания и Ирландия.

Може да се изтегли от Amazon и I-Tunes на английски, но ние специално го направихме и с български субтитри, защото има много хора, които предпочитат да видят филма ми „Делка- С Високо Вдигната Глава” на родния си език и той може да се види във "Vimeo On Demand":

https://vimeo.com/ondemand/delkastanduptallorfall

Ще продължаваме да го превеждаме на различни езици: испански, руски, немски, корейски, китайски и френски. Искаме да го пуснем и в цяла Латинска Америка.



Защо решихте да филмирате собствената си история в игрален филм?



Искам да съм емигрантка от България, която успява в Холивуд, вдъхновена от историята на собствения си живот. Много звезди успяват и години наред са на върха и когато след много години, снимат филм по техния живот, някоя друга млада актриса, изпълнява тяхната роля на младини. Аз искам да изпълнявам ролята „Себе си” преди да остарея и да стана звезда. Но интересното всъщност е, че точно този филм ме прави звезда в само началото на моята звездна кариера в Холивуд. „Мелачката Холивуд” ни слага етикети: „рускиня” и за нея винаги е отредена малка роля на проститутка, модел или в най-добрия случай „гадже на някого от лошите”. Или пък за други „мексиканка”- на тези актриси винаги дават роля „Икономка на къща”, а азиатец ли е- неизменно го наемат за каскадьор или за сцени с бойни изкуства. Аз исках да покажа на света, че като актриса от български произход и с акцент съм способна да нося сложна роля на гърба си като главна актриса в международен филм (той може да е историята на всеки човек по света, независимо от неговата националност). Всички хората – от актьорите до техническата и творческата част, във филма буквално са от цял свят. С режисьора Уил Мур умишлено целяхме- да има колкото се може повече националности в „Делка: С Високо Вдигната глава”.



Каква е идеята на филма? Какво е водещото послание?



Исках да се докажа с този филм, че той е продаваем с главна актриса с акцент, каквато съм аз в случая. Точно като главната идея на филма: Човек да е верен на себе, да гони и постига мечтите си с „високо вдигната глава” , като отстоява ценностите си и непрекъснато се усъвършенства, а хората рано или късно ще го оценят и приемат такъв какъвто той/тя иска да бъде приеман, а не сложен в някаква кутия с определен етикет и да казват: „О, тя е източно европейка”, или „О, тя е мексиканка или афроамериканка”, а да казват: О, това е Делка (Ненкова).

Аз съм имигрант и отлично зная как много хора по света се чувстват - принудени да търсят по-добър живот и реализация в по-развита държава и да започнат отначало. За всеки имигрант има два пътя: да се задоволи с по-удобен живот и някаква работа, която не харесва, но му дава определена сигурност, или да поеме риск и да даде всичко от себе си, за да успее на по-високо ниво. Но човек трябва здраво да се труди, за да получи шанс и да постигне мечтите си. Знам, че моят филм ще докосне много хора по света и ще им даде кураж и надежда да преследват мечтите си. Заедно с режисьора на филма Уил Мур бихме желали нашите филми да подпомогнат всеки човек като личност. Много съм щастлива, че играя главна роля във филм със кауза, какъвто е нашият. Всеки човек трябва да има шанса да открие себе си и да даде най-доброто според своите сили, за да има пълноценен живот. И да преодолява трудностите, винаги има начин за това.



Виждам, че и наградите за филма не закъсняха...



Да, имаме номинации и награди от много разнообразни фестивали. От IMDB се вижда, че имаме номинация за "Най-добър сценарий на игрален филм" като Уил Мур за главен сценарист в комбинация с мен, като носител на идеята за филма и съавтор на сценария, от фестивала "International Film Festival of World Cinema NICE 2016". От този фестивал аз имам номинация за „Най-добра актриса за главна роля” редом с Ребека Фъргюсън (номинирана за „Златен Глобус” в миналото и актриса в „Мисията Невъзможна”) и Ринко Кикучи (от филма на Брад Пит „Babel” и номинирана за Оскар с тази роля). Специално бяхме на червения килим в Ница миналата година. От "Los Angeles New Wave International Film Festival"- спечелихме в категорията "Best Film", а имаме и номинация в категорията "Best Cutting-Edge Film" от "San Diego Black Film Festival". Уил взе и номинация за „Най-добър режисьор” от „Madrid International Film Festival”. Винаги си тръгваме с някаква награда, което приемаме като много висока оценка за нашата работа по филма. Всичко, което правим с Уил Мур може да се види на нашия уебсайт: www.mermaid-entertainment.com



Делка, кога разбрахте, че искате да бъдете актриса?



Откакто се помня, винаги съм искала да бъда актриса, колкото и тривиално да звучи. За мен е много вълнуващо да живея животите на други и различни хора на екрана, да мога да се преобразявам външно и вътрешно и да почувствам какво е да живея в различни епохи и да изпълнявам роли на хора от различни прослойки на обществото… Това много помага, наистина те прави да разбираш различните хора в живота, а не само на снимачната площадка. Като малка бях омагьосана от актрисите - звезди за времето си, не само от тяхната красота, но от техния дух и силно присъствие, как те можеха просто с "усмивка" да влияят на света, да бъдат пример за масите от толкова много млади хора... Бленувах да съм една от тях и да повлиявам на света да бъде по-добър и всички да се радват на живот, изпълнен с любов, радост и мир. И мисля, че това ме водеше на всяка цена да завърша филма си, за да могат хората да се докоснат до сериозните позитивни послания, които той носи.



Пепа Петрова

за в. „България СЕГА“