Колко крачки на ден трябва да правим

Ходенето е сред най-базовите и най-естествени човешки движения. Значително по-характерно за тялото ни както от плуването, така и от тичането.

Вероятно тъкмо защото го приемаме за толкова естествено, ние му обръщаме твърде малко внимание. Дори хора, занимаващи се с физически активности (особено фитнес) не разбират колко важно е да ходят и вместо това предпочитат да изминат всяко възможно разстояние с личния си автомобил.

Учените обаче повтарят – година след година, колко важно е ходенето и как то носи изключителни ползи както за психическото здраве и настроението, така и конкретно за поддържането на добра физическа форма.

На много места можете да прочетете, че препоръчвания брой крачки е 10 000 дневно. Това е донякъде вярно, но не напълно. Твърди се, че до митичните 10 000 са достигнали след дълги изследвания група японски учени в далечната 1965, но истината е, че всичко това е било част от добре планирана рекламна кампания.

В продължение на десетилетия различни световни здравни институции изказват съвсем различно мнение по въпроса и директно отписват тези 10 000 крачки като мит. Вместо това американската Centers for Disease Control and Prevention препоръчва около 90 минути ходене на ден. Което пък се равнява средно на 7-8 000 крачки.

Едни от най-ясните и точни насоки относно активния начин на живот и съчетаването му с ходенето дава Катрин Тюдор-Локи от University of Massachusetts. Според нейните изследвания по-малко от 5000 крачки дневно показват изключително заседнал начин на живот, който почти сигурно върви със сериозни рискове за здравето. Между 5000 и 7499 крачки дневно са нещо като средна допустима норма, която все още не може да бъде класифицирана като активен начин на живот.

Между 7500 и 9000 крачки на ден са приемливи, но според Тюдор-Локи тъкмо 10 000 крачки са прагът, след който един човек може да бъде определен като активен. Препоръката на специалиста е да бъдат изминавани 12 000 или повече крачки, тъй като по този начин ще попаднете в категорията „много активни”, ще можете да горите достатъчно калории и да се заредите с достатъчен тонус, така че да поддържате добра фигура дори без допълнителен спорт.

За да измервате с точност крачките си, инсталирайте някое от многобройните здравословни или спортни приложения на телефона си. Много от тях успяват да измерят не само крачките и изминатото разстояние, но и интензивността на ходене, трудността на терена, като по този начин да изчислят изгорените калории.



