Избори 2017 – поредната гонка на партийната глутница

Крайният резултат при изборите е бъдещо събитие, често с неясен изход. Което ги приравнява с хазартна игра, естествено с цел печалба. Като такава, тя се подчинява на общите правила на хазарта. Спечелилите могат да се сравнят с щастливците, ударили джакпота. Но, печалбата в случая е неизмерима в сравнение с обичайните ползи за нещастните редови комарджии. Както при всички видове хазарт и тук се появяват формите на зависимост, водещи понякога до разоряване и саморазрушение, особено след дисквалификация и при изтичане на мандата.

Отдавна политиците са си спечелили сред потърпевшия ни народ прозвището ГЛУТНИЦА – за настървението, с което участват в състезанието, където приза е ГОЛЕМИЯ КОКАЛ. С любопитство влязох в търсачката на Гугъл, за да се просветя, като как се организират състезанията с хрътки във Великобритания - родината на повечето спортове и разбира се свързания с тях хазарт. Че, иначе що за спорт ще е, ако не е свързан със залагания и money (пари)?

Охо-о-о, както и предполагах с това се занимава цяла Асоциация – GBGB (Greyhound Board of Great Britain). Същата контролира:

- 27 Хиподрума

- 1520 треньора

- 4135 служители по хиподрумите

- 867 съдии

- 15 000 собственици на хрътки

- 10 000 бр. нови хрътки всяка година получават разрешение за участие в гонките.

Но, в състезанията могат да вземат участие само специално селектираните за целта породи Уипет и Грейхаунд. Те гонят по трасето електрически заек, известен като Харе, който се движи по релси. Финала се определя с фотофиниш, като електронна система с видеокамера, заснема реда на финиширане и може на забавен кадър да установи с абсолютна точност кои са победителите във всяко надбягване, а също и класирането на останалите места. Така, че спечелилия е извън всяко съмнение.

А сега да погледнем как стоят нещата с Bulgarian Association for elections - ЦИК (Централна избирателна комисия), която организира бизнеса с нашите политически хрътки, тръпнещи в предстартова треска. На старта за 26 март са допуснати 21 отбора с поредните състезателни номера на партиите и коалициите в бюлетините, определящи политическите залагания на участващите в изборите. Букмейкърите от социологическите агенции вече публикуват прогнозите си за изхода от състезанието. За мащаба на далаверата говорят цифрите: 11 627 общо секции в България с 6 869 809 записани избиратели в тях! Също и в българските дипломатически мисии – посолства и консулства ще има разкрити общо 95 секции, както и допълнителни според нуждите. По данни на НСИ населението на България е вече по-малко от горната цифра, което ще рече, че участващи в националния хазарт са дори пеленачетата? Според новите разпоредби на Изборния Кодекс участието в залаганията на целокупния български народ е вече задължително. Средствата за възнаграждение на десетките хиляди членове на ЦИК, регионални, общински и секционни комисии са осигурени, знайно за чия сметка.

Хиподрумите за надпреварата са телевизионните и радиостудиа, страниците на печатните медии и многобройните електронни сайтове, където залагащите преценяват натренираността им и шансовете за достигане до финала, макар и без фотофиниш, но с изобилие от кьорави и глухонеми рефери, поставени от ЦИК (The big casino) в края на трасето. За добрата форма на участниците се грижат от съответните партийни централи с многобройните си администрации от треньори и масажисти. Там те ги тренират в гьонсуратлък, а вместо телесата масажират езиците им, имащи основна заслуга за класирането.

Както в спорта, така и в политиката партийните ни отбори си имат собственици - наши и чужди. За разлика от британската GBGB, където всичко е прозрачно и на всеки отбор и хрътка се знае стопанина, тук цари голямата ENIGMA! Всички те са си наложили шапката невидимка и по неведома метода дърпат конците. Не, че е по-различно и в родните футболни клубове и спортни федерации.

Както и в добрата стара Англия, където ежегодно в надпреварата се вливат по 10 000 нови хрътки и тук изобилства с бъдещи кандидати за славата - депутати, кметове, общински съветници. Но, докато на Албиона има строги изискванията за порода и натренираност на състезателите, тук нещата са абсолютно изтървани. И причината е в ПРАВИЛНИКА за състезанието, пардон в Изборния Кодекс.

„Да имат навършени 21 години към изборния ден, да са български граждани, да нямат друго гражданство, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода”, както е по Конституция. Учудващо малко изисквания! Нали се сещате, че ако сте кандидатствали за работа, най-малкото биха ви поискали свидетелство за съдимост. Дори и за назначаването като полски пъдар, пазач невъоръжена охрана, или портиер се изисква освен свидетелство за съдимост, документ от следствена служба, документ от психодиспансер. За най-отговорната работа в държавата не се изисква такъв документ. А това са хора, които ще се грижат за интересите на държавата и народа си. Не е ли учудващо?!

И се питам: Ще допуснат ли в Англия, в състезание дори за кучета, първия, хванат от улицата помияр?



Светослав АТАДЖАНОВ

за в. „България СЕГА“

Djani.blog.bg