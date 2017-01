Наша интелигентност: урок (не само) за политици

Natus на латински е „роден” – оттук идва думата „нация”. Cultura на латински означава „отглеждане”. Отглеждането на роденото означава „културата на една нация”.

През 1950 г. един млад американски математик доказва, че резултатите от дейността на хората са оптимални, когато има баланс между кооперативното и конкурентното поведение. А не, когато всички работят с паролата greed is good (алчността е добра) - като брокерът Гордън Геко в първия “Уолстрийт” на Оливър Стоун. Животът на математика е представен във филма А Beautiful Mind (Красив ум); сценарият е по едноименната книга на Силвия Насар – журналистка от “Ню Йорк таймс”. През 2002 г. “Красив ум” спечели четири награди “Оскар”. Във филма 20-годишен студент пристига в университета в Принстън, Ню Джърси с препоръка “Този човек е математически гений” от негов професор. Това се потвърждава, когато защитава докторската си теза – и тя става нова парадигма в теория на игрите.

Името на гения е Джон Форбс Наш-младши - той доказва, че съществува система от решения за всеки отделен “играч”, с която, ако никой не загуби, всички ще спечелят максимално (win-win approach to negotiation). Дотогава в класическите “игри” са изследвани отношенията на съперничество, при които, за да спечели единият, другият трябва задължително да загуби (win-lose approach to negotiation). “Равновесието на Наш” се превърща в поведение, прилагано в съвременния бизнес, политика и други сфери на живота. За което през 1994 г. професор Джон Наш е удостоен с Нобелова награда за икономически науки.

Така не IQ (intelligence quotient), а CIQ (collective intelligence quotient) е по-важен показател за интелигентност. Сполучливо звучат и “симбиотична интелигентност”, “споделена интелигентност”, „отзивчива интелигентност". И Наша интелигентност.

Запомнете и притчата за двата вълка:

Стapeц oт индиaнcкoтo плeмe чepoки paзкaзвaл нa внукa cи кaквa бopбa ce вoди в чoвeкa.

– Синкo, във вceки oт нac живeят двa вълкa и тe ce бopят пoмeжду cи. Единият e зъл. Toй e завистта, лъжата, aлчнocттa, агресията, арогантността, eгoизмът. Дpугият e дoбъp. Toй e любoвтa, чecтнocттa, чoвeколюбието, дoбpoтaтa, щeдpocттa, cъпpичacтнocттa.

Bнукът пoмиcлил и пoпитaл:

– И кoй вълк пoбeждaвa?

– Toзи, кoгoтo xpaниш, cинкo - oтгoвopил cтapeцът.

Запомнете и Las dos Espanas на Антонио Мачадо – противопоставянето на демократичното и монархичното мислене на испанците, което по-късно се превърна в Гражданска война. Безспокои ме, че виждам подобен раздорен заряд и в „Двете Българии”. Че през 2012-2017 той беше аз, евороатлантика, тя - ние, българите. Че през 2017-2022 той ще е ние, българите, тя - cherchez la femme rouge. Вярвам, че след години и ние ще започнем да си сътрудничим за доброто на родната България.

Помогни, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многая лета! – отеква новогодишното ехо на катедралните камбани и исполинския глас на Борис Христов.



Д-р Георги Чалдъков

в. „България СЕГА“