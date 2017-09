За какво си говорят професионалните шофьори?

(Как да повлияем на решенията, които взимат законодателите)

Ако искаме да сме малко несериозни спокойно можем да кажем, че професионалните шофьори си говорят предимно за секс, ако обаче искаме да подходим сериозно по този въпрос и се заслушаме какво си говорят шофьорите по трък-стоповете или в социалните мрежи, ще видим, че рано или късно разговорът тръгва в посока на оплакване, колко много регулации им се натрапват ежедневно. Като се започне от електронните шофьорски дневници, до разрешените часове за работа или методите за проверка за употреба на забранени субстанции, за това как професионалните шофьори ежедневно трябва да спазват многобройните правила и закони наложени от Федералната Администрация по спазване на безопасността от моторните превозвачи (Federal Motor Carrier Safety Administration ¬- FMCSA).

Най-често срещаната тирада е за неравнопоставеността между професионалистите и шофьорите-любители.

„Защо не забранят на всички да говорят по телефоните?“ или „Защо тези с колите не дават тест за употреба на дрога?“ – са едни от най-често задаваните въпроси.

Отговорът тук също е много прост – FMCSA не регулира любителските автомобили. Тя е била създадена за регулации на професионалните автомобили използвани за комерсиална цел. Тази организация е била основана през 2000-ната година със специален план – „да се намалят катастрофите, нараняванията и смъртните случаи, в които са замесени камиони и автобуси“. Тя няма никаква оторизация да прокарва закони засягащи леките коли. Тези права са оставени на законодателите на съответните щати.

Така че постоянното оплакване за неравнопоставеността няма да даде никакъв резултат. Вместо да се мрънка постоянно на колегите по Фейсбук или по трък-стоповете, съществува начин всеки да стане част от законодателния процес.

На първо място, ако видите нарушение на правилата за безопасност – рапортувайте го. Всеки може да се свърже с Департамента по Транспорт (DOT) на телефон 888-DOT-SAFT (888-368-7238) или да отиде на сайта на FMCSA. Може да се рапортува всичко, което е свързано с безопасността при камионите. Като се започне от уволненията за отказ на шофьорите да работят в противоречие с вече приетите закони, до криминални бизнес практики. Хората от този департамент с охота ще ви изслушат, но трябва да се разполага с достоверни факти, подкрепени със снимки, ако е възможно.

Другото важно условие – трябва да станем силно информирани професионални шофьори. Ако сте се замислили да си смените работата, най-лесното нещо е проверите досието за спазване на безопасността на пътното движение на вашият работодател, просто чукнете на този сайт: https://www.fmcsa.dot.gov/safety/company-safety-records и даже няма да ви искат пари за това.

Ако пък искате да бъдете по-информирани какви закони се разглеждат, за да бъдат приети, можете да отворите тук: https://www.fmcsa.dot.gov/regulations/notices и отново се натъкваме на приятната изненада – безплатно е! Ще имате възможност да намерите всички проектозакони които се обсъждат и крайните срокове за приемане. Трябва само да кликнем на „ruling“, да намерим „docket“ номера и кода на „Federal Regulations (CFR) identifier“. Колкото повече отделният професионален шофьор посещава тези информационни източници, толкова по-малко ще се поддава на непроверени и неправдоподобни слухове. Там могат да се намерят точните, дума по дума, дефиниции на законите, които биха могли да се отразят на дейността на всяка специфична транспортна компания. Например, биха могли да се намерят уточнения за изключенията от законите засягащи шофьорите с проблеми на слуха или очите, или пък тези които страдат от епилепсия или някакъв друг вид периодична загуба на съзнанието. Може да се намерят например, петициите на някои транспортни компании, за това че искат да им се разреши да вземат проби за анализ от косите на своите шофьори, вместо да продължат да правят вече приетите тестове за урина, индикиращи употреба на забранени субстанции и още много неща които по неволя вече са станали, или ще станат част, от нашето ежедневие.

Ако това всичко ви вълнува може да изпратите писмен коментар за текущите или на предстоящите закони, който обаче трябва да бъде подписан (анонимните писма не се вземат под внимание) на адрес : U. S. Department of Transportation via the U.S. Postal Service (Docket Clerk, U.S. DOT Dockets, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington DC, 20590) или да го направите по електронен начин на www.regulations.gov.

Трябва да включите идентификационният докет номер специфичен за отделният закон. Заинтересуваните могат да намерят всеки един от вече приетите закони изписвайки последните четири цифри от неговият докет номер.

Идентификационните докет номера (docket ID numbers) на Federal Highway Administration изглеждат така: FMCSA-yy-XXXX. Когато се предприема търсене, трябва да се използват само последните четири цифри. Например, ако докет номера е FMCSA-96-1234, се търси само за 1234.

Също могат да се намерят документи свързани със законите вече влезли в сила по датите когато са били публикувани или по крайните срокове на обществен коментар.

Ако искате просто да „хвърлите едно око“ на това което става в момента в „законодателната кухня“, можете да го направите тук: https://www.fmcsa.dot.gov/regulations/title49/b/5/3 и ще видите, че законите са обозначени като специфична част от CFR (Федералният Регулационен Код). Например част 371 се отнася за брокерите, част 369 се отнася за моторните превозвачи, част 374 се отнася за компаниите превозващи пасажери и т. н. Също може да се използва търсачката на сайта като се вкара специфичният U.S. DOT номер на съответната транспортна компания.

Вместо да слушаме мнението на мними специалисти по трък-стоповете, по-добре е сами да си проверяваме фактите около тези толкова важни теми, които силно се отразяват на нашият начин на живот и този на нашите семейства.

