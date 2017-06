Раздадоха се наградите „Арлекин“

Фестивалът се провежда под патронажа на МОН с изключителното съдействие на кмета на град Варна г-н Иван Портних, Община Варна, Дирекция "Образование и младежки дейносит" директор г-жа Лилия Христова, Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за българите в чужбина, Почетен консул на Италия в град Варна , Антонио Таркуинио, Италиански културен институт, директор Луиджина Педи, Асоцияция на учителите по история в България, Община Цариброд, Община Стралджа, Сдружение"Маринела", Хотел Черно море, Катаржина естейт, Пловдиввууд, Соловей соди, води "Бачково", "Соловей соди", Туристическа агенция Дидона, Рефан България, Пола апология, БНТ, БНТ 2, БНТ Свят и ТВ Цариброд, Морето.нет, вестник "България СЕГА"







ДАРИЯ ПИНТИЛИЕ ОТ РУМЪНИЯ СПЕЧЕЛИ ГРАН ПРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МУЗИКАЛЕН КОНКУРС КИНОТО - МОЯ ЛЮБОВ, МОЯ ПЕСЕН".



Жури в Състав :

председател доцент Етиен Леви, звездата Нели Петкова, клубен артист Дива Вокал, любимецът на Варна Теодор Генов и музикалния педагог Невена Минчева имаше тежката задача да избере победителите. Самата Нели Петкова поздрави участниците и публиката с изпълнението на песента “ Аз и Ти”.

В конкурса участниците се представиха с популярни песни от известни филми.Състезаваха се в 4 възрастови категории от 10-12, от 13-15, от 15-19, от 20-26 икатегория за дуети, квартети и вокални групи . След дълъг дебат и гласуване журито определи победителите.



Голямата награда Гран При отиде при Дария Пинтилие от Румъния която изпълни перфектно “I went to spend my lifetime loving you”.

Наградата е осигурена от Сдружение "Маринела" и бе връчена от Ангелина Ангелова.





В първа възрастова група 10-12г. победител стана Мира Пуйкова

Във втора възрастова група 13-15г. - победител стана Жаклин Такрачи, тя получи и специалната награда на журито.

Отличия получиха и Йорданка Тегаркова в категорията на 15-19 годишните. При най-голените победител стана Йордан Рангелов. При вокалните групи победители станаха “Нова Музика 2”.

Сдружение "Арлекин" връчи награда видеоклип на Дженис Мицова.







ГЕРГАНА ДИЧЕВА ПОЛУЧИ ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ





НАГРАДИ „АРЛЕКИН” В РАЗДЕЛ КИНО, ТВ И ИНТЕРНЕТ МЕДИИ ПОЛУЧИХА



1. Категория „Игрален филм”: „НЕВЪЗМОЖНОТО ТУК”

Режисьор и сценарист: Гергана Дичева

Оператори: Боян Тодоров и Гергана Дичева

Монтаж: Пламен Първанов

Актьорски състав: Катрин Тодорова, Марина Русанова, Петър Христакиев, Виктория Върбанова, Гергана Димитрова, Серджио Авакян, Мартин Илиев, Антонио Джулио, Благовест Димитров, Боян Тодоров, Пламен Първанов, Гергана Дичева

СУ „Христо Ботев”, ПГИУ „Елиас Канети”, СУЕЕ „Св. Константин - Кирил Философ”; ПЧСОУ"Леонардо Да Винчи"



2. Категория „Документален филм”: „СОФИЯ – ДОМ НА БЕЗДОМНИЦИ”



3. Категория „Репортаж” : „ДЕЦАТА НА ТЕАТЪРА”

от Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

гр. София

Екип:

Яна Попова

Юлиана Младенова

Каролина Минкова

Анелия Димитрова



Участват актьорите:

Георги Мамалев

Луиза Григорова

Мила Робърт



4. Категория „Режисура”: „ИЗБОРЪТ НА БОЯН”



Георги Мичев

Професионална гимназия по прицизна техника и оптика

Ломоносов



5. Категория „Операторска работа : „ЗА НЕСТИНАРСТВОТО"



Димитър Стойнов

134 училище "Димчо Дебелянов"

София



6. Категория „Монтаж”: „КАМЪКЪТ ОТ СЕВТОПОЛИС”

134 СОУ "Димчо Дебелянов", София



7. „Арлекин” за оригинален анимационен език: „НИЕ МОЖЕМ ВСИЧКО” /Сърбия/



8. „Арлекин” за най-добре разказана анимационна история: „ЛЕТЯЩА ЛЮБОВ”/Грузия/



9. „Арлекин” за най-артистична анимационна визия: „ИЗГОНЕНИТЕ” /Израел/



10. „Арлекин” за уебсайт:Хайде да играем

Александра Гюзелева

Валентин Димитров

Стара Загора



СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ



Наградата на името на академик Хачо Бояджиев – на г-н Борислав СТОИЧКОВ от Националната гимназия по прецизна техника и оптика „Ломоносов”

за принос към фестивала



Специалната награда за филм от програмата „Българите. Кои сме ние?” за филма „МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО”

БНУ"А&И Пейкови" Рим



Специален медал за видеоклип, посветен на град Варна на Царево СУ " Никола Йонков Вапцаров"



Пощтрения получиха Емилия Демиева, град Варна, Учениците от град Шипка и Клуб "Журвналист", град Тетевен







