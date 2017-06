Бордът на директорите на Малко българско училище се увеличи

Във връзка с обявеното на 21-ви януари , 2017 г. намерение за разширяване на борда на директорите на Малко българско училище в Чикаго (МБУ) , на редовно заседание на 31-ви май, 2017 г., бе взето решение борда на директорите да се увеличи на петима.

Новите директори са:



Любомир Крулев – бакалавър по финанси и магистър по бизнесадминистрация (МВА) от Lake Forest Graduate School of Management. Работи като Директор портфолио и стратегически маркетинг в Fresenius Kabi USA. Г-н Крулев има повече от 19 години опит във финансовата сфера в компании като Bank One (Chase), Allstate Insurance, Hospira (Pfizer) и Fresenius и 10 години опит в управление на портфолио и бизнес развитие във фармацевтичната индустрия.

Иван Кирчев – лицензиран адвокат, понастоящем мениджър „Интелектуална собственост и лицензиране“ в Hewlett Packard Enterprise. Адвокат по патентно право с дългогодишен опит в областта на интелектуалната собственост, анализ, разработка и внедряване на патенти, софтуерно лицензиране и др. Завършил Loyola University Chicago School of Law и Illinois Instate of Technology

С техния прием, разширеният вече борд на МБУ изглежда така:

Президент и директор комуникации – Георги Петров

Вицепрезидент и изпълнителен директор – Живка Бубалова-Петрова

Директор и секретар – Симона Шкьопу

Директор и касиер – Любомир Крулев

Директор и юридически съветник – Иван Кирчев



На първото си заседание на 7-ми юни 2017г., новият борд възложи на г-жа Живка Петрова и г-н Константин Маринов създаването на програмен компонент към МБУ за изработване и приложение на културните и спортни програми, съобразно наличието на сграда за постоянно ползване. Списък с членовете на комитета ще бъде оповестен допълнително.



Борд на директорите на МБУ