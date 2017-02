Настоящата година отбелява две знаменателни дати свъразни с името на нашия незабравим

национален герой Васил Левски – 144 години от смъртта и 180 години от неговото рождение.

Всеки носещ името българин, у когото все още е останало живо националното чувство и спомена

за нашата героична история, ще посвети време и размисъл за трагизма и величието на един

човешки живот, който остави неугасваща диря и продължава да разпръсква все по-ярка светлина

въпреки неумолимия ход на времето.

На 18 февруари, 2017 г., Ново Българско Училище в Нейпървил, Чикаго, припомни чрез силата

на театралното изкуство черти от характера на Васил Левски. Представлението Апостолът в

Премеждие, адаптирано по едноименния разказ на Иван Вазов премина при голям успех и

създаде невероятно въодушевление сред ученици, учители, родители и приятели на училището.

Разказът пресъздаде истинска случка от изпълнения с повратности и изпитания живот на

революционера. В неговата адаптация участваха ученици от седми и четвърти клас, както и

двама възрастни. Вилиян Попов, в ролята на Левски, Иван Узунов, в ролята на Христо Ковачев,

Теодор Чалъков, в ролята на Али Чауш, Владимир Станоев и Борис Христов, в ролите на

турското заптие и чиракът, се справиха блестящо и пресъздадоха убедително характерите на

героите на сцената.

Камелия Попова, учител по история, инициатор и сценарист, режисира представлението с

дълбокото убеждение, че образът на Васил Левски продължава да вълнува и възпитава със своето

мъжество, дързост, самообладание и невероятна сила на духа. Всяка година тя посвещава време и

усилия да предаде това разбиране на своите ученици под формата на открити уроци, лекции и

викторини. Театралното училищно представление Апостолът в Премеждие, обаче, е първо по

рода си не само за училището, но и за българската общност в Чикаго. Напълно безвъзмездно

посветиха своя професионализъм и талант операторът Камен Бонев, пристигнал специално от

Питсбърг за сценичното фотографско и видео заснемане, и представители на компанията PSAV

Inc., които бяха изпълнители на звуковото оформление. Голяма част от костюмите и декора бяха

автентични или доста близки до епохата. Те бяха издирени, закупени, изработени или

предоставени от Камелия Попова, Нели Чалъкова, Румяна Николова, Мария Христова, Полина

Тодорова и Иво Торосян. Неоценима беше помощта на Сдружение «Български Музеи», Чикаго в

лицето на Елена Табакова, както и на College of DuPage, Glen Ellyn и School of Performing Arts,

Naperville. Предстои публикуване на видео на цялото представление на Интернет.

Съботната вечер на 18 февруари 2017 г. остави неизличима следа и развълнува дълбоко всички

участници и зрители на Апостолът в Премеждие в Ново Българско Училище, Нейпървил.

В нашето имигрантско ежедневие сега, повече от всякога, имаме нужда от подобни докосвания

до величието и духът на хората, които написаха българската история с кръвта си.

Камелия Попова