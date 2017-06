Авторките на мегахита "Happy Birthday to You", не получават и цент от него

"Happy Birthday to You" е записана в Книгата на рекордите "Гинес", като най-разпознаваемата песен в света. Но ако запитате някого, чия е тази песен, той едва ли ще ви отговори. Авторите й са сестрите Милдред и Пати Хил от Кънектикът. Когато навремето създали тази песен от любов към децата, едва ли са подозирали, че тя ще се превърне в най-комерсиалната песен в света, която ще носи милиони долари на други хора - на собствениците на две музикални компании.



"Happy Birthday to You" трае само 10-секунди, но е изпълнявана неизвестно колко пъти в различни точки на света, от милиони хора, всеки Божи ден. С това постижение не може да се похвали нито една друга песен.

Композиторът на песента е Милдред Джейн Хил. Тя е родена на 27 юни 1859 г. Милдред и сестра й Пати работят като учителки в неделно училище в Луисвил, Кентъки. Идеята за песента тръгва от едно четиристишие на Пати: "Good morning to you, good morning to you, good morning, dear children, good morning to all". Милдред написва музика към текста, като своеобразен поздрав към всички деца в училището, в което сестрите преподават.





Оригиналната партитура на песента

С времето песничката започва да се разпространява и да става популярна в различни варианти. Пята е с различни текстове, като например: "A welcome to you, a welcome to you, a welcome, dear children, we"re glad to see you" и пр.

Кога и как се появява вариантът "Happy Birthday to You", е трудно да се каже, но първообразът на песента несъмнено е дело на сестрите Хил.

За пръв път от създаването си, нотите и думите на песничката са публикувани в сборника "The Beginners" Book of Songs" през 1912 г.

"Happy Birthday to You" става все по-популярна, но това не носи никакви дивиденти на сестрите Хил - нито морални, нито материални. През 1935 г. авторските права върху произведението си присвоява компанията "Clayton F. Summy". Сестрите Хил заявяват претенциите си за финансови отчисления, но изгубват делото в съда.

През 1988 г. правата върху песента купува компанията "Warner/Chappell Music". Срещу 25 млн. долара! "Happy Birthday to You" започва да звучи във филми, тв шоута и реклами. Само музикалните поздрави по радиоканалите с нея струват между 1500 до 50 000 долара. Компанията, носител на правата, реализира печалби от над 2 млн. долара годишно.

"Happy Birthday to You" е обявена за най-популярната песен на ХХ век и една от най-успешните в комерсионално отношение. През годините е изпълнявана от най-известните певци на световната музикална сцена.

"Happy Birthday to You" е и първата песен, летяла в Космоса - по време на мисията "Аполон 9".

Едно от легендарните й изпълнения, е това на "The Beatles".

А най-яркото й представяне е поздравът на Мерилин Монро към знаменития рожденик - президентът на САЩ - Джон Кенеди, през 1962 г.

На фона на всичко това, изглежда толкова несправедливо, че същинските автори на мегахита - сестрите Хил, не получават и цент от своето произведение, вдъхновено от любовта им към децата.



Еми МАРИЯНСКА

Impressio.bg