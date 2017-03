Българско дрон-видео спечели голяма награда в Ню Йорк

Българският видеоклип "2D Run" на тандема Илко Илиев и Марин Кафеджийски спечели голямата награда на фестивала за филми, заснети с дрон, в Ню Йорк. (New York City Drone Film Festival).

Клипът беше публикуван от авторите в средата на януари и веднага доби огромна популярност, първоначално сред българската аудитория в социалните мрежи.

В него Илиев, който се занимава с фрийрън и паркур, е зает да тича и изпълнява опасни каскади на различни места в България - скача по покриви на панелни блокове и изоставени сгради; бяга гол по заснежени поляни; плува в Черно море през декември; кара сърф в градски канали и се спуска с въже по паметника на Бузлуджа.

Уникалният ефект във видето се създава от фотографа и дизайнер Марин Кафеджийски, който заснема триковете на Илиев от въздуха, създавайки впечатлението, че фрийрънъра е герой в двуизмерна компютърна игра.

Популярността на клипа, който е част от съвместния им проект MMP (Mixed Motion Proejct), постепенно прескочи границите на България. Кадри от него влязоха в реклама на "Самсунг", излъчена по време на церемонията по връчването на наградите "Оскар" миналия месец.

В момента той има над 500 хил. гледания в YouTube, които вероятно ще продължат да се увеличават след наградата.

На значимия за дрон-киното фестивал в Ню Йорк той е получил големия приз (Best in Show), както и този в категория "X-Factor".

Освен българското видео, събитието е отличило изключителни въздушни клипове от целия свят в различни категории като "Новини/документалистика", "Пейзаж", "Архитектура" и други. Всички победители можете да гледате свободно на страницата на фестивала.

Във "Фейсбук" радостният Илиев определя като "сюреалистичен" момента, в който той и Кафеджиев са извикани на сцената да получат наградата си. "Предполагам, че ще летим към София на дрон", пише още каскадьорът.

Двамата автори са се изправили пред голям брой предизвикателства по време на заснемането на клипа, разказва фрийрънърът в интервю за Asphalt.bg. Видеото е реализирано за 20 дни през ноември и декември миналата година.

Чисто технически проблем винаги е бил изчерпването на батериите на дрона и камерата на Кафеджийски.

"Някои от кадрите изискваха доста дубли ... така че едновременно действахме с темпо и финес", разказва Илко Илиев.

Той допълва, че опасните скоци на голяма височина не са били такъв проблем за него, предвид голямата му подготовка.

"По-трудни за мен бяха кадърът в снега, запалването, спускането от Бузлуджа, плуването в декемрийско Черно море", признава фрийрънърът.

Завършеното видео е заснето изцяло със средства на авторите ("0 злато", по думите на Илиев) и помощта на техни приятели.



Източник: Asphalt.bg, vesti.bg