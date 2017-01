Българско вино с 92 точки в най-престижната класация на САЩ

Една от най-престижните американски винени медии - списание Wine Entusiast класира българското вино Домейн Бойар Каберне Совиньон Резерва на 16 място в класацията си ТОП 100 за най-изгодна покупка (BEST BUY) на Американския винен пазар за 2016 г. Виното е оценено с 90 точки, което е признание за изключително качество.

Най-големите специалисти в Америка ежегодно оценяват и селектират напитките с най-високи качества на Американския пазар в различните категории. В журито са членовете на Американския институт за оценяване качествата на напитките и екипът на Tastings.com.

Гласуването се провежда “на сляпа дегустация”, така че никой от журито не може да види, нито кое е виното, нито от коя държава е.

Тази система дава възможност на всеки член да се фокусира изцяло върху качествата на съответната напитка (в случая виното) без да се влияе от пристрастия към определена държава или производител.

А състезанието, с което Американските екперти всяка година оценяват най-качествените напитки в различните категории на алкохолите (The World Value Wine Challenge - America's oldest annual international Wine Competition) оцени виното Домейн Бойар Селекшън Траминер с 92 точки. Това е изключително висока оценка.

Така двете вина на родната изба Домейн Бойар попаднаха сред най-добрите вина в света!

Това е пореден успех за нашата изба, която всяка година печели най-престижните отличия на най-големите и важни международни винени състезания – Винали Интернасионал (Париж), Конкурс Мондиал (Брюксел), Мундус Вини (Германия) и др.

Високите оценки на потребителите и експертите на световните винени конкурси и медии, показват защо Домейн Бойар вече 25 години е водещ износител на качествени български вина на най-големите световни пазари.



Actualno.com